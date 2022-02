CoopVoce alla riscossa: le sue Evolution fino a 100GB sono fantastiche

Da quando i gestori virtuali hanno continuato a dare grande intensità all’interno del mercato della telefonia mobile, le grandi aziende hanno abbassato i prezzi. Tale mossa è stata architettata semplicemente per contrastare questi piccoli provider, i quali oggi si dimostrano molto più grandi di quello che sono.

CoopVoce è uno dei più presenti in assoluto, soprattutto per via delle sue offerte che con tanti contenuti ma soprattutto con prezzi molto bassi riescono a sbaragliare ogni forma di concorrenza. Le promozioni Evolution peraltro sono ancora disponibili con i soliti prezzi, quelli che partono da soli 4,50 € al mese per sempre. È disponibile ovviamente anche la promozione da 100 giga, quella che comprende minuti senza limiti ad SMS verso tutti per un prezzo inferiore a 10 €.

CoopVoce: offerte incredibili ancora disponibili per pochi euro mensili, ecco le Evolution

Anche questa volta CoopVoce tra tutti i gestori virtuali si afferma come il migliore. Queste sono le migliori offerte con prezzi d’altri tempi, i quali non verranno mai rimodulati.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS