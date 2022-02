Apple potrebbe pianificare nel 2022 il lancio di un iPhone pieghevole e dai rendering che circolano sembra avere un design davvero affascinante.

Un Foldable che potrebbe mettere in crisi la concorrenza

Negli ultimi mesi si sono susseguiti diversi rumors, pare che Apple stia lavorando duramente su un nuovo tipo di iPhone con schermo pieghevole. Questo balzo tecnologico potrebbe presentarsi un design elegante, completato da un telaio in alluminio capace di piegarsi a metà. In questo modo sarà più facile per uno schermo gigante riuscire ad entrare in quelle tasche, a volte poco capienti e strette.

Naturalmente, i telefoni pieghevoli non sono niente di nuovo. Aziende come Samsung guidano la pole quando si tratta di dispositivi dotati di display flessibili.

Tuttavia, se Apple dovesse rilasciare un iPhone pieghevole, si genererebbe un’enorme Hype e come consueto si andrebbe a generare elevati numeri di vendita. Tutti i produttori dei brand concorrenti potrebbero vedere molti clienti optare per un pieghevole Apple.

IPhone pieghevole: un design elegante

Le ultime immagini rilasciate in rete mostrano esattamente come potrebbe apparire l’iPhone pieghevole. Questo nuovo smartphone ha un aspetto elegante, con bordi sottilissimi e una custodia a conchiglia che si ribalta per renderlo tascabile quando non lo si utilizza.

C’è anche una tripla fotocamera sul posteriore e un piccolo schermo stile Z Flip, che mostrerà le notifiche senza dover aprire il dispositivo ogni volta che viene effettuata una chiamata o un SMS.

Ce chi ipotizza che l’iPhone possa essere impermeabile (noi ne dubitiamo fortemente) e dotato di una scocca totalmente senza porte. Ciò significherebbe che potremmo ricaricarlo solo in modalità wireless.

Sembra sbalorditivo, ma purtroppo per ora sono solo ipotesi e non si sa quando Apple lancerà effettivamente il suo primo telefono pieghevole.

Anche se un dispositivo flessibile potrebbe non arrivare quest’anno, una cosa quasi certa è che Apple potrebbe organizzare un evento il prossimo mese, in cui l’azienda tecnologica statunitense dovrebbe rivelare un nuovo dispositivo: iPhone SE economico .

Mark Gurman, guru delle anticipazioni Apple, ha rivelato che è in programma un evento dell’azienda californiana per l’inizio di marzo 2022, con uno smartphone low cost.

In un post su Bloomberg, Gurman ha rivelato che Apple sta pianificando una grande presentazione intorno a martedì 8 marzo: manca meno di un mese.

Si pensa che il nuovo iPhone SE sarà dotato di fotocamere migliorate, avrà più potenza sotto il cofano grazie a un processore più performante e porterà per la prima volta velocità del 5G su questo telefono entry-level (L’iPhone SE 5g migliore di sempre, come quello dell’anno prima e dell’anno prima ancora).