Aeris, azienda leader a livello globale nel settore delle soluzioni per l’Internet of Things (IoT), ha annunciato proprio in queste ore la nuova generazione della Intelligent IoT Network. Si tratta di una rete che sfrutta la connettività IoT e migliora le proprie performance grazie alla combinazione di Machine Learning e Intelligenza Artificiale (AI).

Grazie a queste soluzione all’avanguardia, la Intelligent IoT Network di Aeris è in grado di garantire dinamicità, flessibilità e affidabilità in tutti i contesti operativi. La rete di nuova generazione garantirà un enorme passo in avanti rispetto a quelle offerta da operatori virtuali (MVNO) e tradizionali (MNO).

L’utilizzo del Machine Learning, Big Data e Data Science permetterà di sfruttare appieno le potenzialità dell’infrastruttura migliorando il servizio generale. Marc Jones, CEO di Aeris, ha commentato: “La nostra azienda sta valorizzando oltre dieci anni di esperienza per aiutare i clienti a sfruttare il notevole potenziale dei loro dispositivi IoT connessi fornendo l’accesso alla rete IoT più intelligente e sicura sul mercato”.

Aeris ha ufficialmente presentato la prima infrastruttura di rete basata sull’IoT che garantisce prestazioni più elevate e maggiore sicurezza

La rete Intelligent IoT Network è attualmente l’unico network IoT dinamico pensato per le telecomunicazioni. Questa tecnologia inoltre garantisce una sicurezza di livello superiore e può essere adattata alle richieste dei vari clienti.

Come parte dell’annuncio, Aeris ha svelato anche l’Intelligent Security Center che fornisce gli analytics necessari ai clienti per prevenire e gestire in maniera ottimale le potenziali minacce. Questo permetterà agli operatori, per la prima volta in assoluto, di gestire in maniera proattiva le minacce.

Secondo un report realizzato da IBM, il costo medio delle violazioni di sicurezza può arrivare a costare oltre 4.2 miliardi di dollari. Inoltre, le violazioni vengono identificate con un ritardo di circa 30 giorni. Poter identificare le minacce prima, garantirà un gran risparmio economico ma soprattutto eviterà danni d’immagine.