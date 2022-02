Qualche settimana fa erano spuntati in rete i primi rumors riguardanti un nuovo tablet da gaming a marchio Lenovo. Si tratta del prossimo Lenovo Legion Y700 e, nel corso delle ultime ore, l’azienda cinese ha pubblicato in rete un video teaser che ci ha rivelato qualche nuovo dettaglio.

Lenovo Legion Y700: ecco il nuovo tablet da gaming dell’azienda in un video teaser

Il produttore cinese Lenovo è molto attivo nel settore del gaming, sia con alcuni laptop sia con alcuni smartphone della serie Legion. Tuttavia, sappiamo già che nei piani dell’azienda c’è anche l’arrivo di un nuovo tablet da gaming conosciuto al momento con il nome di Lenovo Legion Y700.

Come accennato in apertura, nel corso delle ultime ore l’azienda ha pubblicato in rete un video teaser ufficiale che ci ha dunque confermato il design e alcune caratteristiche tecniche. In primis, possiamo notare un design minimal ma molto curato e soprattutto piuttosto compatto. Il display del tablet dovrebbe infatti avere una diagonale pari a 8,8 pollici e quest’ultimo avrà una risoluzione 2k e un refresh rate da 120Hz. Oltre a questo, non mancheranno diversi speaker con supporto a Dolby Atmos.

Come avevano già suggerito i rumors nelle scorse settimane, ci troveremo di fronte ad un possibile sfidante di iPad Mini 6. Le prestazioni del nuovo tablet da gaming Lenovo Legion Y700 dovrebbero infatti essere abbastanza notevoli, grazie alla presenza del processore Snapdragon 870 di casa Qualcomm.

Vi ricordiamo che il debutto ufficiale di questo tablet da gaming a marchio Lenovo si terrà il prossimo 28 febbraio 2022.