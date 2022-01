Il produttore cinese Lenovo è molto interessato al mondo del gaming e ai videogiocatori più accaniti. In questi ultimi mesi l’azienda ha infatti presentato diversi gaming phone ma non solo. L’azienda è infatti intenzionata a presentare sul mercato un nuovo laptop da gaming conosciuto al momento con il nome di Lenovo Legion Y7000P.

Lenovo presenterà a breve il nuovo laptop da gaming Lenovo Legion Y7000P

Secondo quanto è emerso in queste ultime ore, il produttore cinese Lenovo è già al lavoro per presentare ufficialmente un nuovo PC portatile pensato per il gaming. Come già accennato, il suo nome sarà Lenovo Legion Y7000P e grazie ad alcuni teaser ora abbiamo qualche dettaglio tecnico.

Stando a quanto pubblicato in rete, il nuovo laptop a marchio Lenovo sarà caratterizzato da un corpo molto sottile. A detta dell’azienda, rispetto ai precedenti modelli, ci sarà uno spessore di 19,9 mm, con una riduzione dell’acqua,6% rispetto al passato. Tutto questo non dovrebbe influire sulla dissipazione del calore e le prestazioni dovrebbero invece essere implementate notevolmente. Dal punto di vista costruttivo, invece, sappiamo che sarà realizzato in metallo.

Oltre a questo, sappiamo che il nuovo Lenovo Legion Y7000P avrà un display nel form factor di 16:9 in risoluzione QHD e con una frequenza di aggiornamento molto elevata pari a 165Hz.

Vi ricordiamo che dovrebbero essere annunciati anche altri modelli, ovvero Lenovo Legion Y9000P e Lenovo Legion R7000P e Lenovo Legion R9000P. In aggiunta, sappiamo che sarà inoltre annunciato anche un nuovo smartphone da gaming, ovvero il prossimo Lenovo Halo.