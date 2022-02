Il Galaxy Watch 4 basato su Wear OS ha ricevuto un aggiornamento all’inizio di questa settimana che includeva nuove funzioni di fitness e alcune altre regolazioni, ma sembra anche aver ‘rotto’ diversi quadranti di terze parti, il che è frustrante. Molti utenti, infatti, stanno lamentando un fastidiossisimo bug del display dopo l’installazione dell’ultimo update per lo smartwatch.

A seguito del recente aggiornamento di Galaxy Watch 4, alcuni quadranti precedenti di Wear OS sembravano improvvisamente non funzionare correttamente, secondo quanto riportato su Reddit. Quando sono in uso attivo, i quadranti interessati continuano a essere visualizzati normalmente; tuttavia, in modalità di visualizzazione ambientale sempre attiva, i quadranti dell’orologio non si aggiornano.

Galaxy Watch 4: il bug riguarda il display

Secondo l’ultimo aggiornamento per Galaxy Watch 4, l’attività ‘WatchFaceService.Engine’ sembra essere alla radice del problema, con il quadrante in modalità ambiente che non viene più aggiornato utilizzando il metodo ‘TimeTick()’ precedente. In altre parole, il software Samsung non richiede più l’aggiornamento di questi quadranti mentre il dispositivo è nell’impostazione della modalità ambiente.

La buona notizia in questo caso, tuttavia, è che si tratta di una questione molto specializzata. I quadranti Wear OS più recenti non si basano su tale attività, quindi dovrebbero continuare a funzionare anche dopo l’ultimo aggiornamento. È probabile che i quadranti più vecchi che sono stati interessati possano essere aggiornati per ripristinare la funzionalità. Perché a causa del recente aggiornamento di Samsung, se il tuo quadrante preferito non si aggiorna più, potresti voler verificare la presenza di nuovi aggiornamenti o scambiare temporaneamente i quadranti per evitare delusioni.