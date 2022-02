Google sta lavorando da circa un anno per migliorare la sua app per tablet, pieghevoli e altri dispositivi con schermo grande. L’esempio più recente è YouTube Music, con ulteriori miglioramenti dell’interfaccia utente del tablet pianificati in futuro.

YouTube Music su tablet Android e iPad è stato aggiornato il mese scorso per includere più materiale nella schermata iniziale. La grafica di copertina è stata volutamente ridotta di dimensioni “per consentirti di vedere più elementi nei menu a carosello senza dover scorrere”. Questo vale per “I tuoi preferiti” e “Ascolta di nuovo” nella scheda Home, così come per “Attività recenti” nella scheda Libreria. È un miglioramento significativo, soprattutto quando si utilizza YouTube Music in modalità orizzontale.

YouTube Music: l’aggiornamento arriverà molto presto

Google vanta anche “spaziatura migliorata tra miniature e icone”, con la versione iOS che adotta l’iconografia in stile contorno lunedì. Infine, sono stati aggiunti i “margini che circondano il tuo schermo”. Nei test, questa regolazione sembra essere dannosa sui tablet con schermi più piccoli. Su un monitor da 11 pollici, ad esempio, YouTube Music non occupa più l’intera larghezza dello schermo. Piuttosto, ampi margini neri forniscono l’interfaccia utente verticale con orientamento orizzontale.

Secondo il team di YouTube Music, questa interfaccia utente riprogettata è “il primo di molti altri lanci futuri che si concentreranno sull’utilizzo dei tablet”. Si spera che una di quelle modifiche pianificate sarà l’aggiunta dell’interfaccia utente di Now Playing aggiornata su iPadOS.

Tutto questo sta succedendo mentre Android 12L verrà rilasciato il prossimo mese, mentre Android 13 continua a concentrarsi sul miglioramento dell’esperienza su schermo grande del sistema operativo di Google.