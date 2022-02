Realme ha lanciato la sua gamma Realme 9 all’inizio di gennaio con Realme 9i. Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+ saranno disponibili il 16 febbraio. Questi dispositivi offrono un’interessante raccolta di specifiche che li rendono meritevoli del suffisso “Pro”. Non dovrebbe sorprendere, ma la società ha ufficialmente confermato che questi telefoni verranno spediti con Android 12. Potrebbe non sorprendere chiunque si aspetti uno smartphone nel 2022, ma come abbiamo affermato, ci sono ancora aziende che forniscono telefoni con Android 11, come Realme.

Ad esempio, Realme 9i è stato rilasciato il mese scorso con Android 11 e Realme UI 2.0 in cima. Oggi, l’azienda ha anche presentato Realme C35, uno smartphone a basso costo in Thailandia che esegue ancora l’obsoleta Realme UI 2.0 su Android 11. Di conseguenza, possiamo capire perché Realme sta prendendo in giro Realme UI 3.0 sui modelli Pro. I clienti non dovranno attendere diversi mesi per un aggiornamento che li porterà alla versione Android più recente disponibile con questi telefoni.

Realme 9 e 9 Pro arriveranno molto presto

Il Realme 9 Pro+ riceve la designazione “Pro+” dalla CPU MediaTek Dimensity 920. Questo chipset compatibile con 5G è basato su una tecnologia all’avanguardia a 6 nm e presenta due core ARM Cortex-A78. Il SoC Snapdragon 695 alimenterà il modello Pro standard, che è anche un processore da 6 nm con due core Cortex-A78 ma una GPU Adreno 619 più debole. Questi dispositivi sono in grado di eseguire Android 12 con tutte le nuove funzionalità introdotte da Realme UI 3.0.

Oltre all’annuncio del software, la società ha rilasciato un teaser per la serie Realme 9 Pro sotto forma di un breve video musicale. Il teaser si concentra sulla fotocamera, in particolare sul sensore Sony IMX 766, che produce immagini da 50 MP e dispone di stabilizzazione ottica dell’immagine. Con la serie Realme 9 Pro, Realme prende in prestito la tecnologia dalla serie Vivo V23. Alcune delle variazioni includeranno un pannello posteriore che cambia colore se esposto al sole o ai raggi UV.

I telefoni avranno anche pannelli AMOLED con frequenze di aggiornamento fino a 120 Hz e batterie di grandi dimensioni con una ricarica fino a 65 W. Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+ saranno disponibili nella prossima settimana. Questi due dispositivi competeranno direttamente con la serie Redmi Note 11 di Xiaomi, lanciata nei mercati mondiali all’inizio di questo mese in India.