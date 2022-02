Molto spesso i vari operatori telefonici italiani decidono di tentare alcuni ex clienti a tornare con alcune offerte particolari. Questa volta WindTre ha deciso di proporre un’offerta winback con ben 90 GB ad alcuni ex clienti stranieri.

WindTre propone una nuova offerta winback con 90 GB ad alcuni ex clienti stranieri

Come già accennato, in questi giorni il noto operatore telefonico arancione ha deciso di lanciare una nuova offerta winback per far tornare alcuni ex clienti stranieri. Nello specifico, si tratta di più offerte appartenenti alla gamma Call Your Country Special e tutte permettono di utilizzare 90 GB di traffico dati ogni mese per navigare.

Le offerte in questione sono rivolte ai clienti nati in Romania, Moldavia e Ucraina. Gli ex clienti interessati potranno attivare le offerte in questione fino al prossimo 21 febbraio 2022 effettuando la portabilità del proprio numero e senza alcun costo di attivazione. Oltre ai giga, queste offerte includono anche minuti di chiamate senza limiti in Italia e anche 500 o 150 minuti di chiamate verso i numeri dei paesi di nascita dei clienti.

Le offerte in questione sono Call Your Country Special Romania +, Call Your Country Special Ucraina + e Call Your Country Special Moldavia +. Le prime due hanno un costo mensile di 10,99 euro, mentre la terza ha un costo di 11,99 euro.

Vi ricordiamo che l’operatore telefonico WindTre ha proposto nei giorni scorsi anche ad alcuni ex clienti italiani alcune offerte winback. Una di queste è l’offerta WindTre GO 100 Flash+ e quest’ultima permette di utilizzare 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti e 200 SMS ad un costo mensile di 8,99 euro.