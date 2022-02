Disney Plus continua a crescere arrivando a toccare, a gennaio 2022, quota 129,8 milioni di abbonati. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando ha raggiunto 94 milioni di abbonati.

La piattaforma ha ottenuto un incremento del 37% riuscendo a accelerare nuovamente dopo un rallentamento evidente durante il periodo autunnale. Dati alla mano, infatti, nel quarto trimestre fiscale sono stati 11,7 milioni i nuovi abbonati alla piattaforma di Disney contro i soli 2,1 milioni di abbonati del trimestre fiscale precedente.

Disney + inarrestabile, quasi 130 milioni di abbonati

Per la prima volta, Disney ha suddiviso i numeri di Disney Plus per regione: In USA e Canada con sono 42,9 milioni di abbonati (+18%) mentre quelli internazionali sono 41,1 milioni (+40%). Disney Plus Hotstar, brand utilizzato in India e in diversi paesi del sud-est asiatico, ha raggiunto 45,9 milioni (+57). Facendo un confronto, Netflix, che attualmente è il più grande servizio streaming in abbonamento al mondo, ha raggiunto 221,8 milioni di abbonati alla fine dello scorso anno. Ma, ovviamente, Netflix può contare su una crescita avvenuta in oltre dieci anni contro i poco più di due anni da quando ha debuttato Disney Plus.

Complessivamente, Disney ha registrato un fatturato di 21,82 miliardi di dollari. Le entrate sono aumentate del 15%, raggiungendo quota 14,6 miliardi di dollari rispetto ai 12,7 miliardi di dollari dello stesso trimestre dell’anno precedente. L’utile operativo è balzato da 1,3 miliardi a 3,2 miliardi di dollari. Ecco le parole di Bob Chapek, amministratore delegato: “Abbiamo avuto un inizio di anno fiscale molto positivo, con un aumento significativo dell’utile per azione.

Ricavi record e reddito operativo nei nostri parchi e resort nazionali, il lancio di un nuovo franchising con Encanto e un aumento significativo del totale di abbonamenti nel nostro portafoglio di streaming a 196,4 milioni, inclusi 11,8 milioni di abbonati Disney+ aggiunti nel primo trimestre…”.