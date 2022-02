Netflix lancia la battaglia più importante di questi ultimi mesi, quella contro la pratica degli account condivisi. Nel corso dei prossimi mesi, la piattaforma streaming oltre ad intensificare i controlli su ogni singolo utente, cercherà anche di stabilire provvedimenti per chi trasgredisce le regole.

Netflix, le novità del nuovo anno per i profili condivisi

La sfida agli account condivisi già è iniziata da qualche settimane. Molti utenti, in tal senso, durante la fase di login sulla piattaforma si son ritrovati a leggere il seguente messaggio: “Se non vivi con il titolare dell’account, ti serve un tuo account per continuare a guardare Netflix. È il tuo account? Ti invieremo un codice di verifica”

Oltre a questo messaggio di errore, per gli utenti sospetti di aver condiviso in passato il loro account o di star condividendo ancora oggi il profilo, Netflix chiede anche un doppio codice di conferma. In associazione alla consueta password, infatti, agli utenti viene anche richiesto espressamente un codice OTP attraverso la mail o attraverso il numero di telefono associato al proprio account.

Le norme del servizio streaming hanno stabilito ancora una volta come la pratica degli account condivisi sia tutt’oggi illecita da parte degli utenti. L’unica condivisione possibile dell’account di Netflix è quella prevista per i conviventi del proprio nucleo domestico. Chi divide l’account con amici, parenti e sconosciuti potrebbe inoltre correre in una serie di sanzioni. Possibile che nel corso dei prossimi mesi, la piattaforma streaming punisca i trasgressori anche con il ban definitivo dal servizio.