Nel corso degli ultimi anni il panorama della telefonia mobile e fissa in Italia è notevolmente cambiata e questo è stato dovuto in primis all’arrivo di Iliad. L’operatore telefonico francese ha infatti sin da subito cambiare le regole in questo settore, proponendo offerte mobile super convenienti nel prezzo ma con tanto da offrire. Solo da poco tempo, poi, l’operatore ha deciso di debuttare nel settore della telefonia di rete fissa, ma a quanto pare sarà presto seguito dai competitors, primo fra tutti l’operatore virtuale ho. Mobile.

Anche ho. Mobile sembra pronto ad entrare nella telefonia di rete fissa per sfidare Iliad

Iliad ha da poco lanciato la sua prima offerta fibra di rete fissa, ovvero Iliadbox. Quest’ultima ha un costo di 23,99 euro al mese per i nuovi clienti, mentre per chi è già cliente dell’operatore è previsto un piccolo sconto.

Come già accennato, questa mossa da parte di Iliad sta cominciando a spingere anche la concorrenza a fare altrettanto, e prima di tutti sembra che ci sarà ho. Mobile. Secondo quanto è emerso in queste ore, infatti, l’operatore telefonico virtuale di Vodafone si starebbe preparando per debuttare anch’esso nella telefonia di rete fissa.

La sua offerta andrebbe a scontrarsi subito con quella dell’operatore francese ma sembra che la batterà sul prezzo. Si parla infatti di 15,99 euro al mese anche per chi è già cliente di ho. Mobile. Staremo comunque a vedere se emergeranno dei nuovi dettagli nel corso dei prossimi giorni. Nel frattempo, vi ricordiamo che ho. Mobile sta offrendo per San Valentino 5 euro di ricarica in omaggio.