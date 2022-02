Le serie in live action incentrate sull’universo di Star Wars stanno prendendo piede su Disney+. Dopo The Mandalorian e The Book of Boba Fett, entrambe molto apprezzate dai fan, è in arrivo anche la tanto attesa serie dedicata a Obi-Wan Kenobi.

Con la prima stagione di The Book of Boba Fett in fase di conclusione, gli appassionati della saga si stanno già chiedendo quando si potrà tornare nella Galassia Lontana Lontana. Per fortuna, a questa domanda sembra aver risposto direttamente Brandon SanGiovanni.

Brandon SanGiovanni lavora nel management di Disney+ e accidentalmente ha svelato la data di uscita di Obi-Wan Kenobi. Il dipendente ha condiviso su Twitter che il debutto della serie è previsto a maggio 2022. Immediatamente dopo che il cinguettio è andato online, il post è stato rimosso.

La serie dedicata a Obi-Wan Kenobi potrebbe debuttare molto presto su Disney+ e i fan di Star Wars potranno immaginare facilmente in quale data



Questa situazione ci lascia intendere che si trattava di una notizia che doveva rimanere riservata ancora per qualche settimana. Inoltre, considerando che lo Star Wars Day si tiene proprio il 4 maggio, possiamo ipotizzare che la serie arriverà in questa data su Disney+.

Ricordiamo che The Mandalorian e The Book of Boba Fett sono due produzioni sono ambientate dopo gli eventi della Trilogia originale. La nuova serie invece, esplorerà il periodo tra la fine di Episodio III – La Vendetta dei Sith e Episodio IV – Una Nuova Speranza.

Infatti, il protagonista della storia sarà proprio Obi-Wan Kenobi, il maestro Jedi che ha addestrato il giovane Anakin Skywalker prima che il Lato Oscuro lo corrompesse. Al momento non sono chiare le vicende che verranno narrate ma certamente ci saranno dei graditi ritorni. Disney ha annunciato il che Ewan McGregor e Hayden Christensen riprenderanno i rispettivi ruoli di Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker/Darth Vader.