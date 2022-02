Iliad: offerta con Iliadbox gratuito e fibra a 5 Gbps a 15,99 euro al mese

Il mondo di Iliad si ampia ancora una volta, soprattutto per quanto riguarda le promozioni telefoniche. Qualcosa però è cambiato, visto che non si tratta più di opzioni che riguardano la telefonia mobile. In realtà quale esistono sempre, ma di fianco ecco posizionato il mondo della telefonia fissa che si arricchisce fin da subito con una nuova offerta che permetterà a tutti di avere il massimo per pochi euro mensili e come al solito per sempre.

Prima di passare a questo discorso, ricordiamo che è tornata disponibile quell’offerta che tutti avevano preso d’assalto pochi mesi fa. Parliamo della soluzione da 120 giga in 5G gratuito con minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili al prezzo di soli 9,99 € al mese per sempre.

Iliad: la nuova offerta in fibra ottica permette di avere tutto per 15,99 euro al mese per sempre

Il mondo Iliad questa volta si è veramente arricchito e lo fa per tutti i suoi clienti. Stiamo parlando di una nuova offerta che riguarda per la prima volta la fibra ottica, quella super veloce che arriverà a velocità inimmaginabili.

La promozione comprende infatti al suo interno la possibilità di avere minuti illimitati verso tutti i gestori sia fissi che mobili. Sono compresi sia quelli italiani che internazionali. Per quanto riguarda invece la rete Internet, tutti gli utenti che sottoscriveranno la promo potranno viaggiare a 5 Gbps. L’offerta costa 15,99 € al mese se siete già clienti Iliad sullo smartphone. In caso contrario pagherete 23,99 € al mese per sempre e senza cambiamenti.