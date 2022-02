Sul fronte della telefonia mobile, invece, Iliad rinnova al pubblico la proposta della Giga 120. Questa tariffa prevede per tutti gli utenti un costo mensile pari a 9,99 euro con gli abbonati che riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 120 Giga per navigare in internet con le velocità del 4G.

Iliad propone a tutti i clienti interessantissime novità proprio in questo mese di Febbraio. Gli utenti che scelgono il provider francese potranno beneficiare in tal senso anche delle nuove tariffe per la Fibra ottica, con la garanzia dei prezzi più bassi del mercato.

Iliad, confermati anche i tre servizi gratis della Giga 120

La proposta della Giga 120 assicura agli abbonati anche una serie di novità aggiuntive. I clienti, ad esempio, potranno beneficiare anche di tre servizi a costo zero.

In primis, Iliad prevede per i suoi utenti la possibilità di effettuare chiamate senza limiti verso l’estero. I clienti potranno in tal senso comunicare con amici e parenti in ben sessanta nazioni in giro per il mondo senza alcuna spesa aggiuntiva rispetto al prezzo fisso della ricaricabile di riferimento.

Da non sottovalutare per i clienti di Iliad anche il servizio relativo alla segreteria telefonica. In questa circostanza, a differenza degli abbonati di TIM, Vodafone e WindTre, non è previsto alcun genere di extra per l’ascolto dei messaggi registrati in segreteria.

Infine, la migliore occasione garantita dalla tariffa Giga 120 è senza dubbio quella del servizio 5G a costo zero. Anche per la connessione con le reti di nuova generazione non è previsto alcun genere di extra mensile.