Elon Musk ha risposto alle critiche mosse dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il quale si è lamentato della produzione insoddisfacente di veicoli elettrici in America.

Il battibecco è una conseguenza di quanto già detto dal presidente. Biden ha menzionato per la prima volta la società di veicoli elettrici di Musk durante le dichiarazioni rilasciate riguardanti tutte le grandi aziende statunitensi che espandono le loro infrastrutture in tutto il Paese.

Dopo aver nominato Tesla, Biden ha dichiarato nero su bianco che gli Stati Uniti non hanno ancora raggiunto i livelli di Pechino nello sviluppo di veicoli elettrici. Cosa che apparentemente ha infastidito Musk. “La Cina è in testa nella produzione di veicoli elettrici, ma tutto sta per cambiare. Stiamo costruendo una rete di ricarica pubblica nazionale comoda, affidabile ed equa”, ha twittato Biden. “Renderà l’America più competitiva dal punto di vista economico e allo stesso tempo ci aiuterà ad affrontare la crisi climatica”.

Biden si scontra con Elon Musk e afferma che Tesla e l’intero settore sono indietro rispetto alla Cina

Musk ha risposto con un collegamento a un articolo su un sito Web specializzato in veicoli elettrici per dimostrare che tutti parlano solo di Tesla. Il riconoscimento da parte della Casa Bianca, che consente di accedere a quasi 1 trilione di dollari, arriva dopo che Musk ha trascorso mesi a criticare il presidente. “Dal 2021, le aziende hanno annunciato investimenti per un totale di oltre 200 miliardi di dollari nella produzione nazionale qui in America”, ha affermato Biden.

“Le aziende iconiche come GM e Ford costruiscono nuovi impianti per i veicoli elettrici senza sosta. Tesla è il più grande produttore di veicoli elettrici della nostra nazione. Ci sono anche tante aziende innovative e più giovani come Rivian, che costruisce camion elettrici, o ProTerra, che costruisce autobus elettrici”.

Più di 58.000 persone hanno firmato una petizione su change.org, chiedendo al presidente di riconoscere la leadership di Tesla nel settore. Piuttosto che generalizzare e associarla a tutte le altre. Gli assistenti della Casa Bianca hanno affermato di aver ignorato la richiesta. L’intento è andare a favore delle aziende automobilistiche come Ford e GM, che prendono in considerazione i sindacati.