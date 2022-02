Il volantino Bennet nasconde al proprio interno offerte davvero da urlo, grazie alle quali gli utenti possono davvero sognare di risparmiare ingenti quantitativi di denaro, garantendosi inoltre l’accesso ad una campagna promozionale ricca di prodotti di alto livello.

Spendere poco con Bennet potrebbe essere davvero molto più semplice di quanto avreste mai pensato, infatti basterà decidere di recarsi in un qualsiasi negozio sul territorio nazionale, ed il gioco è pressoché fatto. In parallelo, ricordatevi comunque che tutti i prodotti sono distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, ed anche no brand, in modo da avere la certezza di ricevere aggiornamenti tempestivi, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Scoprite quali sono i migliori codici sconto Amazon gratis, e ricevete anche le nuove offerte, iscrivendovi a questo canale Telegram.

Bennet: quali sono i prezzi da non perdere assolutamente

La campagna promozionale lanciata in questi giorni da Bennet vuole dare del filo da torcere alle altre realtà presenti sul territorio nazionale, proponendo un numero elevato di sconti e di prezzi decisamente bassi. I modelli di telefonia mobile che ci sentiamo di consigliare sono solamente un paio, e propongono una spesa massima di 399 euro.

Il modello più interessante è sicuramente il Samsung Galaxy S20 FE, questi viene commercializzato esattamente alla cifra indicata, ed è da consigliare in quanto raccoglie le medesime specifiche tecniche del Galaxy S20, sostituendo il processore con il Qualcomm Snapdragon. Volendo invece risparmiare al massimo, ecco arrivare il Samsung Galaxy A12, un altro prodotto che può fare affidamento sull’ottima interfaccia Samsung, ad un prezzo di 169 euro. Tutte le offerte sono visionabili qui.