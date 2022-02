Gli smartphone rappresentano la categoria più richiesta e desiderata dell’intero panorama della tecnologia, per questo motivo anche Esselunga ha deciso di focalizzarvici l’attenzione, promettendo agli utenti un risparmio importante su ogni singolo acquisto.

I migliori prodotti sono in offerta esclusivamente nei singoli negozi in Italia, ciò sta a significare che sarà strettamente necessario recarsi personalmente presso gli stessi, per avere la certezza di riuscire a risparmiare al massimo delle proprie possibilità. Indipendentemente da ciò, ricordiamo comunque che tutti sono distribuiti con garanzia della durata di 2 anni, e presentano anche la versione no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Esselunga: tanti sconti vi attendono

Le migliori occasioni del volantino Esselunga fanno letteralmente sognare gli utenti che da tempi immemori speravano di riuscire a risparmiare il più possibile nell’acquisto di un nuovo smartphone di fascia medio-bassa. Il modello su cui l’azienda ha deciso di puntare tutto, è il Samsung Galaxy A12, oggi disponibile a soli 139 euro, ed acquistabile in ogni negozio in Italia fino al 16 febbraio 2021.

Dalla scheda tecnica ne possiamo apprezzare le incredibili qualità generali, infatti è un prodotto con un processore octa-core, un display da 6,5 pollici, una batteria da ben 5000mAh, con anche 4GB di RAM, 64GB di memoria interna, sistema operativo android, aggiornato alla versione 10, ed una quadrupla fotocamera posteriore. Il volantino può essere sfogliato in maniera assolutamente approfondita sul sito ufficiale di Esselunga, se volete scoprirlo, conoscendo da vicino ogni singola riduzione di prezzo, non vi resta che aprire il link seguente.