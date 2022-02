Postepay: arrivano le truffa, il nuovo tentativo di phishing svuota i conti

Prima di cominciare, sarebbe opportuno chiarire una cosa molto importante: tutte le truffe che vengono perpetrate ai danni delle carte di credito, di debito o prepagate, sono causate dall’inesperienza e dall’ingenuità dei clienti stessi.

Postepay ad esempio vede molto spesso il suo nome finire all’interno dei celebri messaggi phishing, quelli che tentano di ingannare in ogni modo il prossimo. Anche in questo caso moltissimi utenti hanno ravvisato tale truffa, talvolta cascandoci in maniera diretta. Il nuovo tentativo di phishing vuole far credere che qualche problema sia avvenuto in merito alla carta Postepay. Il messaggio simulerà dunque un blocco del conto da risolvere solo con l’inserimento delle vostre credenziali. Sarà proprio quello il punto nevralgico della truffa, per cui evitate di inserirle assolutamente. In basso trovate il messaggio in questione ovviamente privato del link che potrebbe truffarvi.

Postepay: questo è il nuovo messaggio phishing che sta girando ormai da giorni

Gentile cliente (nome e cognome),

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate.

Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking.

Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa.

Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

PROCEDI

Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!