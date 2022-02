Altre settimane di grandi occasioni attendono tutti i possessori di carta Postepay. Gli utenti che hanno una carta di credito ricaricabile di Poste Italiane avranno la possibilità di aderire al famoso programma cashback, nonostante il Governo abbia deciso di eliminare in via definitiva il servizio per i rimborsi con pagamenti virtuali.

Postepay, altri tre mesi per partecipare al cashback

Poste Italiane, infatti, proprio in queste settimane ha dato vita ad un suo personale programma cashback, alternativo a quello di Stato. Tutti i clienti con Postepay, in tal senso, potranno richiedere un rimborso dal valore di 1 euro per tutte le transazioni con un valore pari o superiore ai 10 euro. Gli utenti avranno inoltre la possibilità di accumulare ogni giorno sino a 10 euro in cashback.

L’adesione al programma cashback di Postepay è vincolato alla disponibilità dell’app ufficiale, da scaricare su Google Play Store di Android o su App Store Apple. Proprio dall’app ufficiale, gli utenti dovranno utilizzare il codice QR necessario per le operazioni di pagamento e per la riscossione dei rimborsi.

L’accumulo del cashback potrà essere effettuato solo per pagamenti ed acquisti presso i negozi partner di Poste Italiane. Tutta la lista dei negozi partner che aderiscono all’iniziativa può essere reperita presso il sito ufficiale di Poste Italiane.

In seguito alla cancellazione del programma di Stato, i clienti di Postepay potranno accedere a programma per i rimborsi sino al prossimo 31 Marzo. L’iniziativa è valida senza distinzione per i possessori di Postepay Evolution, la carta con codice IBAN e coloro che hanno la carta standard senza la presenza di un codice IBAN.