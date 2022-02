Grazie a Coop e Ipercoop gli utenti si ritrovano ad avere enormi possibilità di risparmio, pronte a far sognare anche i più restii all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, con prezzi abbordabili applicati su prodotti dalla qualità estremamente elevata.

Il volantino risulta essere disponibile in esclusiva assoluta nei vari negozi fisici in Italia, ricordando comunque che i prezzi sono da considerarsi attivi per dispositivi con garanzia della durata massima di 24 mesi, affiancati dalla versione no brand nel caso in cui si tratti di telefonia mobile. Gli utenti che vorranno richiedere la rateizzazione, potranno ottenere il Tasso Zero solo nel momento in cui spenderanno più di 199 euro.

Coop e Ipercoop: queste le nuove offerte da non mancare assolutamente

Sconti del 50% su tantissimi prodotti vi attendono direttamente da Coop e Ipercoop, grazie al nuovo volantino gli utenti sono pronti a mettere mano al portafoglio per acquistare uno smartphone di fascia intermedia, come può essere il Samsung Galaxy A32. Il prodotto in questione viene proposto a soli 229 euro, e garantisce comunque l’accesso ad una scheda tecnica rappresentata da un display da 6,4 pollici di diagonale, un comparto fotografico da 64 megapixel, e l’interfaccia grafica proprietaria.

Non mancano comunque alternative altrettanto interessanti, come galaxy A03s, Motorola Moto E40 o anche Realme 8i, tutti in vendita a meno di 169 euro, e con le medesime condizioni di cui vi abbiamo già raccontato e parlato in passato. I dettagli dell’ottimo volantino li potete trovare in esclusiva su questo sito.