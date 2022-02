Oggi, due anni dopo l’inizio della pandemia, la catena di approvvigionamento globale si è più o meno stabilizzata. Ma c’è un settore in cui le carenze continuano ad abbondare: la produzione di chip per semiconduttori. Nel 2022, gli ultimi rapporti degli esperti affermano che la carenza durerà almeno fino alla seconda metà dell’anno.

Un chip semiconduttore, chiamato anche microchip, funge da “cervello” dell’elettronica moderna. Realizzati in silicio, questi componenti altamente ingegnerizzati sono essenzialmente un tipo di circuito elettrico. Includono una serie di transistor che funzionano come minuscoli interruttori per controllare il flusso di elettroni.

Perchè c’è una carenza di chip nel settore auto?

Ci sono alcuni motivi per cui questa carenza di microchip sta colpendo particolarmente le case automobilistiche.

I veicoli moderni utilizzano più chip che mai. Ogni nuovo modello di auto e camion, sono dotati di sistemi di infotainment più grandi e una serie di altre caratteristiche di sicurezza per auto high-tech. Ognuna di queste funzionalità ricche di tecnologia si basa su chip semiconduttori.

La pandemia di COVID-19 ha incasinato le previsioni di domanda e offerta. Quando nel marzo 2020 sono iniziati gli arresti di massa e le quarantene, le case automobilistiche hanno previsto un enorme calo della domanda di auto nuove. Così hanno ridotto le previsioni di vendita e annullato gli ordini di parti per componenti come i microchip.

Con il senno di poi, questa mossa è stata miope. La domanda di auto nuove è effettivamente diminuita, ma solo temporaneamente. Quando le case automobilistiche si sono rese conto che le persone volevano ancora acquistare nuovi veicoli, i produttori di chip avevano già assunto il lavoro di altre società per sostituire i loro ordini annullati.

La costruzione di chip semiconduttori è un processo estremamente complesso, costoso e dispendioso in termini di tempo. Per questo motivo, ci sono solo una manciata di produttori di chip al mondo. E tutti quei produttori stanno attualmente operando a pieno regime.

L’aggiunta di nuovi impianti di produzione, chiamati anche fonderie, richiede anni di pianificazione e miliardi di dollari di investimenti. E anche se queste fonderie avessero la capacità di costruire nuovi trucioli, il processo richiede sempre tempo.

Secondo la Semiconductor Industry Association, ci vogliono circa 12 settimane per produrre un semiconduttore medio. La creazione di chip avanzati può richiedere fino a 20 settimane. Aggiungi il tempo per aumentare la produzione e trasportare il prodotto finito e si stima che il tempo di consegna per un nuovo ordine di chip sia di circa sei mesi.

Nell’ultimo anno, questa carenza di chip semiconduttori si è tradotta direttamente in una carenza di nuovi veicoli nei lotti di automobili. Molte case automobilistiche hanno interrotto la produzione per mancanza di chip.

Una carenza di scorte significa che le nuove auto non sono solo difficili da trovare, ma vengono anche vendute al prezzo (o oltre) al dettaglio suggerito dal produttore (MSRP). Questo ha portato molti acquirenti di auto a rivolgersi al mercato delle auto usate, dove abbondano anche i prezzi più alti.

Quindi, se sei alla ricerca di un’auto nuova o usata, aspettati di pagare più che mai. L’unico lato positivo: anche i prezzi di permuta delle auto usate stanno raggiungendo livelli record.

Nessuno può prevedere esattamente quando finirà la carenza di chip per semiconduttori. Ma gli esperti sembrano concordare sul fatto che la carenza persisterà fino alla seconda metà del 2022.