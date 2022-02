Blizzard Entertainment sta attualmente sviluppando un nuovo gioco per dispositivi mobile della serie Warcraft, che dovrebbe essere rilasciato nel 2022. Poiché al momento ci sono così poche informazioni disponibili, è difficile prevedere quale genere o struttura prenderà il titolo.

Il gioco è stato annunciato ai risultati finanziari di Activision Blizzard per il quarto trimestre del 2021. Quando si tratta di giochi per dispositivi mobile, Blizzard Entertainment non è estranea a loro, con l’imminente Diablo Immortal che adatta il leggendario concetto di gioco di ruolo d’azione hack and slash in un formato che è compatibile con display touch.

Blizzard dovrebbe rilasciare presto Diablo Immortal

Un titolo di strategia, un gioco d’azione o qualcos’altro può essere sviluppato per l’app mobile di Warcraft. Dato il modo in cui Blizzard sta attualmente gestendo Hearthstone, è improbabile che si tratti di un gioco di carte.

Oltre a lavorare su World of Warcraft e Diablo 4, Blizzard sta lavorando anche su Overwatch 2 ed è nelle prime fasi dello sviluppo di una nuova proprietà intellettuale. Qualunque sia la forma finale di questo nuovo gioco per cellulare di Warcraft, ha il potenziale per entrare nella classifica dei migliori giochi Android attualmente disponibili.

Microsoft sta ora acquisendo Activision Blizzard per circa 69 miliardi di dollari. L’acquisizione dovrebbe essere completata entro la fine dell’anno fiscale nel giugno 2023. Quando la transazione sarà completata, i team e gli studi di Activision Blizzard entreranno a far parte del gruppo proprietario Xbox. Tuttavia, è improbabile che ciò abbia un impatto sulle piattaforme su cui vengono rilasciati i giochi mobile.