Nell’agosto 2021, uno spot degli Emirati è diventato virale: il video ritraeva una donna con l’uniforme degli Emirati in piedi in cima al Burj Khalifa (l’edificio più alto del mondo). Tutti pensavano che si trattasse di una scena modificata al computer, ma è venuto fuori che la scena girata era in realtà reale.

Visto quanto sia diventato virale il primo video, Emirates ha deciso di ripeterlo. La stessa stuntman, Nicole Smith-Ludvik, è salita ancora una volta in cima al Burj Khalifa, in un’acrobazia ancora più impressionante. Non solo stava alzando i segnali, ma lo stava facendo mentre un Airbus A380 gli volava dietro. E non era solo un vecchio Airbus A380, ma piuttosto uno con la livrea dell’Expo di Dubai 2020 (nello specifico il A6-EEU).

Lo sport ha lo scopo di promuovere Expo e Smith-Ludvik.

Quando Emirates lanciò questo spot per la prima volta, fu rilasciato un video dietro le quinte che spiegava come Smith-Ludvik riuscì ad arrivare in cima all’ edificio più alto del mondo.

Uno spot che ha dell’eccezionale

Il video dietro le quinte prosegue poi spiegando come sono riusciti a realizzare l’acrobazia al litimite dell’impossibile.

“Le riprese al culmine hanno richiesto una pianificazione rigorosa e un protocollo di sicurezza rigoroso“, spiegava il video, mentre venivano mostrate alcune clip dell’allenamento di Nicole con le imbracature, insieme a un team di esperti.

Viene spiegato che la squadra ha impiegato un’ora per salire dal livello 160 del Burj Khalifa per raggiungere la cima dell’edificio, dove si vede Nicole in piedi nel punto più alto della torre.

La clip finale mostra la stuntman che saluta verso la telecamera. L’aereo ha trascorso un totale di 3 ore e 12 minuti in aria il 14 ottobre e, come puoi si può vadere nella mappa sul sito di Flightradar24, ha girato parecchie ore compiendo una traiettoria ben precisa per rimanere sempre in traiettoria.