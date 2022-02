Covid: con Omicron 2 finirà la pandemia secondo gli esperti, ecco le parole

Omicron 2 è la diretta evoluzione di Omicron e ne conserva i tratti più contraddistintivi. Ovviamente il Covid resta pericoloso, ma si indebolisce man mano, quasi come se volesse finalmente andare a sfumare. Gli esperti sostengono che ben presto potremmo ritrovarci verso la fine della tanto odiata pandemia. Parlare in questo caso è stato il medico virologo Matteo Bassetti:

“La diffusione di Omicron e tra poco della sua gemella omicron 2 ci porterà presto fuori dall’emergenza. Tutti gli indicatori sono in miglioramento. Ora serve tanto buon senso (lo stesso che noi cittadini non abbiamo visto in questa settimana imbarazzante) per portarci fuori dal tunnel nel quale siamo entrati due anni fa. Questa nuova variante non è un problema e non deve creare allarme perché è una ‘sorella’ della variante Omicron che abbiamo visto essere molto contagiosa ma non sta creando stress negli ospedali”.

Covid e Omicron 2: la nuova variante è più veloce di quella precedente? Forse sì

Quelli che infine si interrogano su quanto sia rapida nella sua trasmissione questa nuova variante del Covid, trovano riscontro nelle parole di una ricercatrice di Berna. A quanto pare infatti Omicron 2 sarebbe di qualche piccola percentuale più rapida di Omicron. Ciò però non comporta che la pericolosità del virus possa essere aumentata rispetto a prima.

“Potrebbe essere che BA.2 abbia qualche piccolo vantaggio. BA.2 potrebbe essere, tipo, dall’1% al 3% in più trasmissibile. Quindi la grande domanda ora è: questa piccola differenza sarà sufficiente per questa variante per allungare l’ondata in corso negli Stati Uniti, come è successo in Danimarca?“