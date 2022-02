Mentre aspettiamo il debutto della nuovissima BMW Serie 7 entro la fine dell’anno, Manhart ha rivisitato l’attuale generazione G11. Mentre l’MH7 esiste dal 2015, questa volta Manhart ha optato per una messa a punto non convenzionale, basata sul 740d xDrive diesel.

Una scelta davvero bizzarra quella dei ragazzi di Manhart, ma come sempre, non deludono mai le aspettative con i lori lavori. Scopriamo insieme questo diesel “cattivo”.

Le caratteristiche tecniche della MH7 400d

L’MH7 400d è dotato del motore diesel a sei cilindri in linea da 3,0 litri biturbo, che qui è messo a punto per produrre 400 CV e 790 Nm di coppia grazie alla rimappatura della ECU e il kit Turbo Performance di Manhart. Si tratta di un sano aumento rispetto alla 740d di serie che produce 315 CV e 680 Nm, mentre è più potente anche dall’ammiraglia 750d ora fuori produzione, che utilizzava un quad turbodiesel con 394 CV e 760 Nm direttamente dalla fabbrica.

La potenza viene trasmessa a tutte e quattro le ruote attraverso un cambio automatico a otto rapporti ottimizzato e un sistema xDrive standard. Sebbene l’esempio nella foto non abbia modifiche allo scarico e ai freni, Manhart può regolarli in base alle preferenze di ciascun proprietario.

L’auto da esposizione nelle foto è una BMW Serie 7 pre-restyling (2015-2019) con il pacchetto M, ma il kit di tuning è compatibile anche con il G11 rinnovato. Visivamente, include uno splitter anteriore e uno spoiler a labbro in fibra di carbonio, oltre alla livrea Manhart opzionale con accenti dorati sulla carrozzeria e stemmi Manhart che sostituiscono gli emblemi BMW.

Ultimo ma non meno importante, un nuovo set di cerchi in lega Manhart Venturi da 22 pollici multirazze sono calzati con pneumatici a prestazioni miste. Per una posizione più aggressiva, le sospensioni pneumatiche sono state abbassate di 20-30 mm e sono stati aggiunti distanziali H&R da 15 mm.

L’interno rimane per lo più di serie con rivestimenti in pelle bianca, un quadro strumenti Alpina e un badge Manhart sul volante, ma il sintonizzatore offre più opzioni di personalizzazione su richiesta, incluso il cielo stellato opzionale.