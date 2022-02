Uno tra i fenomeni più affascinanti e impressionanti che il nostro pianeta ha da offrire sono senza dubbio i fulmini, si tratta di potentissime scariche elettriche da milioni di volts, generate nel cielo grazie alla formazione di una differenza di potenziale tra le nubi temporalesche e il terreno, la quale si azzera in un cortocircuito che appunto genera il fulmine.

Ovviamente i fulmini si muovono a velocità a dir poco mostruoso, non a caso prima vediamo il lampo abbagliante e poi ne udiamo il suono, tuttavia i fulmini non sono di breve durata come si può pensare, anzi possono arrivare a durare decine di secondi, questo è proprio il caso di quanto registrato dall’Organizzazione metereologica mondiale (OMM), la quale ha accettato due nuovi record, uno per il fulmine più lungo, ben 768Km, l’altro per il più duraturo, ben 17 secondi.

I due record

Per quanto riguarda il primo record, dobbiamo dirigerci nel sud-est degli Stati Uniti, tra Texas, Louisiana e Mississippi, i quali sono stati attraversati da un fulmine la cui lunghezza si attesta a ben 768Km, per intenderci corrisponde alla distanza in linea d’aria tra Palermo e Modena, il tasso di errore è solo di 8Km.

Il secondo invece, è stato registrato durante un temporale che imperversava tra Uruguay e Argentina settentrionale, il quale ha regalato agli osservatori un fulmine la cui durata è stata 17,102 secondi, non ci sono dati in merito la distanza percorsa, anche qui siamo comunque circa sui 300Km, un valore importante soprattutto se accostato all’estrema durata del fenomeno.