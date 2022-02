Un paio di mesi fa abbiamo abbiamo testato e recensito il Huawei Watch GT3, oggi invece vi parliamo del nuovo smartwatch Huawei GT Runner. Lo abbiamo avuto in prova per poco più di una settimana e siamo pronti a darvi le nostre impressioni. Parliamo di un prodotto premium del noto marchio cinese e in effetti fin dal primo momento che si apre la scatola, si rimane affascinati da questo smartwatch. Il GT Runner è un dispositivo studiato e creato per gli animi sportivi, pieno di programmi d’allenamento per svariati sport e situazioni. Tutti i parametri rilevati dallo smartwatch sono visibili anche tramite l’app “Health” di casa Huawei che potete scaricare anche per Android ed IOS.

Design e materiali

Molto ben costruito, il GT Runner è composto da ottimi materiali ed ha buone rifiniture. La cassa è in fibra polimerica con finitura in ceramica e corona in lega di titanio, ma il fondo è in plastica e il cinturino è in silicone. Lo si può trovare in 2 colorazioni differenti: nero o grigio.

Il vetro di protezione custodisce un bellissimo display AMOLED touchscreen da 1,43 pollici dai colori brillanti e i neri assoluti. Anche se le dimensioni di questo smartwatch sono “importanti” si indossa facilmente grazie al suo cinturino regolabile tra i 140 e i 210 mm e non è per nulla scomodo anche usandolo 24h in qualsiasi situazione. Probabilmente il merito va anche al suo peso di soli 38,5 g escluso il cinturino. Sicuramente non è un dispositivo che passa inosservato.

Caratteristiche

Per poter utilizzare il GT Runner dovete scaricare l’app “Health” di Huawei che è disponibile sia per Android che per IOS ed associare il vostro smartwatch. L’Applicazione è abbastanza intuitiva e tutto il processo di sincronizzazione sarà semplice da effettuare.

Lo smartwatch ha tante funzionalità interessati come: esercizi di respirazione, barometro, bussola, misuratore di stress, livelli di ossigeno etc. Ovviamente essendo un dispositivo premium ha anche le funzioni più classiche come, rispondere alle chiamate o messaggi, controllare da remoto la fotocamera del cellulare a cui è associato, usare il display come torcia e riprodurre la musica dai suoi altoparlanti. Ha una memoria interna da 4GB per poter salvare i dati.

Purtroppo altre funzionalità come l’assistente vocale e il navigatore Petal Maps sono limitati al solo utilizzo di dispositivi Huawei, qui si fanno sentire ancora le limitazioni dovute al software del marchio. Non vi neghiamo che abbiamo avuto un pochino di problemi per associare lo smartwatch ai nostri dispositivi come Samsung Galaxy S21 Ultra ed iPhone 13 mini, mentre usando un dispositivo Huawei l’associazione del dispositivo è stata immediata.

Molto buona la batteria, la porta di ricarica è ad anello con magneti, si sposa perfettamente con la parte inferiore dello smartwatch e la forza dei magneti è molto buona. In confezione trovate sia la base di ricarica che il cavo di alimentazione, tra le altre cose. La durata della batteria come al solito dipende dall’utilizzo che fate del dispositivo. Noi con un uso abbastanza intenso giornaliero e con tutte le applicazioni attive, proprio per testarle, il consumo si è attestato intorno al 10 – 12 % al giorno.

Il GT Runner, essendo uno smartwatch pensato per gli sportivi, ovviamente è dotato di programmi per rilevare i parametri durante l’allenamento. Premendo il tasto inferiore del dispositivo potrete accedere all’intero catalogo di programmi preimpostati, come: corsa, camminata, pedalata, salto alla corda, snowboard, triathlon e tanti altri. Inoltre, essendo waterproof con una resistenza all’acqua di 5 ATM potrete sfruttare anche dei programmi dedicati al nuoto, oltre a una sezione di personalizzazione d’allenamento.

Tutte queste opzioni sono allettanti è vero, ma rimane sempre il dubbio su quanto possano essere accurati e precisi i sensori nel rilevamento di questi dati.

Cosa ci è piaciuto

Sicuramente il suo punto di forza è il design, materiali di qualità che lo rendono leggero e comodo da indossare in qualsiasi situazione e per qualsiasi polso. Il display è un vero piacere per gli occhi e grazie alla risoluzione di 466 x 466 pixel, le scritte e le immagini sono ben definite. Anche la batteria è sicuramente all’altezza delle aspettative di questo prodotto.

Cosa non ci è piaciuto

Purtroppo l’imprecisione che a volte abbiamo notato nel rilevamento di alcuni dati, come per esempio l’altitudine. Provando a fare la misurazione nello stesso luogo più volte al giorno, il risultato non era sempre la stesso e a volte variava anche di 50 – 70 metri che non è poco per chi fa escursioni in montagna. Altra pecca, alcune funzioni sono disponibili solo se si usa uno smartphone di casa Huawei.

Prezzo

Attualmente lo “sportwatch” lo potete trovare su Amazon ad un prezzo di 299,90 € inclusi gli auricolari True Wireless HUAWEI FreeBuds 4i. Un costo, tutto sommato, in linea con la qualità dei materiali con cui è costruito.

Conclusioni

Il Huawei GT Runner è indubbiamente un dispositivo pensato per gli sportivi, il suo pubblico di riferimento è chi non può fare a meno di muoversi. Nonostante il nome suggerisca che è rivolto a chi corre, in realtà questo smartwatch è perfetto per tutti i tipi di sportivi.

Anche se le dimensioni sono un po’ grandi, si indossa facilmente ed è comodo, quindi possiamo supporre che va bene anche per un pubblico femminile che può avere il polso un po’ più sottile.

Concentrandosi su una nicchia specifica, Huawei potrebbe ver trovato un pubblico per il suo ultimo dispositivo. L’azienda cinese con questo prodotto sta cercando di raggiungere marchi ben specifici come Garmin o Suunto che hanno molti anni di esperienza alle loro spalle nel settore, quindi il divario rispetto Huawei ancora si vede e può essere giustificato anche dalla differenza di prezzo.