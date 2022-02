Postepay: cosa succede con la nuova truffa che prova a rubare soldi

Poste Italiane vede ancora una volta una truffa phishing prendere il sopravvento sulle sue Postepay.

Molti utenti hanno segnalato uno strano messaggio che sarebbe riuscito addirittura a svuotare i conti correnti di alcuni clienti.

Postepay: questo è il messaggio che inguaia Poste Italiane ma soprattutto i titolari di un conto corrente

Il messaggio qui sotto è dunque il classico esempio di quello che sta succedendo. Come potete leggere, parla di alcuni problemi accaduti al conto corrente, il quale in realtà non è affetto da nessuna vicissitudine.

L’obiettivo però sarà sempre lo stesso, ovvero quello di provare a rubare le vostre password di accesso insieme al vostro numero di conto. Basta semplicemente non cliccare sul link per evitare problematiche del genere ed il gioco sarà fatto.

Gentile cliente (nome e cognome),

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate.

Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking.

Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa.

Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

PROCEDI

Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!