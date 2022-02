Le migliori offerte di Coop e Ipercoop passano anche per gli smartphone di ultima generazione, all’interno del volantino corrente, infatti, gli utenti hanno la possibilità di scovare alcune ottime occasioni in grado di garantire un risparmio decisamente importante.

Il volantino convince i consumatori con un rapporto qualità/prezzo decisamente promettente, attivato solo ed esclusivamente in negozio. Dovete infatti sapere che gli acquisti non possono in nessun modo essere completati online sul sito ufficiale, ma sarà sempre necessario, se non obbligatorio, recarsi personalmente presso i punti vendita fisici.

Coop e Ipercoop: le nuove offerte con tutti i prezzi più bassi del periodo

Grazie a Coop e Ipercoop gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di spendere davvero pochissimo, nel momento in cui fossero interessati all’acquisto, ad esempio, di uno smartphone di fascia medio-bassa, come il Samsung Galaxy A32, attualmente disponibile all’acquisto a soli 229 euro. La sua scheda tecnica è di altissimo livello, infatti parliamo di un prodotto con display da 6,4 pollici di diagonale, passando per un comparto fotografico rappresentato dal sensore principale da 64 megapixel, per finire con chip NFC e face ID.

In alternativa sono comunque disponibili prodotti decisamente più economici, ovvero in vendita a meno di 169 euro, rappresentati da Galaxy A03s, Motorola Moto E40 e Realme 8i. Per conoscere da vicino la campagna promozionale, ricordatevi di aprire subito le pagine del volantino che trovate inserito qui, in tal modo potrete approfittare in anteprima dei vari prezzi disponibili.