Un volantino decisamente interessante è stato lanciato nel periodo da Euronics, infatti tutti gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di mettere le mani su prodotti di altissimo livello, riuscendo a spendere cifre decisamente più basse del normale.

Il rapporto qualità/prezzo è notevole su tantissimi dispositivi, tra questi spiccano chiaramente gli smartphone, ricordando comunque le piccole limitazioni preposte alla campagna stessa. E’ bene sapere, infatti, che gli acquisti possono essere completati solo in negozio, con differenze di socio in socio; in altre parole, i prezzi potrebbero essere differenti in relazione alla località selezionata.

Euronics: le offerte sono da non perdere di vista

I prezzi più bassi, o interessanti, sono stati attivati da Euronics sulla telefonia mobile; in questo ambito troviamo la possibilità di risparmiare moltissimo su alcuni modelli comunque dalle discrete prestazioni generali. L’esempio più lampante è rappresentato sicuramente dallo Xiaomi Mi 11 Lite, un ottimo terminale che viene proposto a 299 euro, con il quale è comunque possibile pensare di godere di un ampio display AMOLED, affiancato anche dalla tecnologia 5G e da una fotocamera principale da ben 64 megapixel complessivi.

Non mancano chiaramente riferimenti anche ad altre categorie merceologiche, come ad esempio i 699 euro necessari per l’acquisto di un eccellente TV LED LG dalle dimensioni elevate, ben 45 pollici, perfettamente compatibile con il nuovo standard DVB-T2. Molto altro vi attende da euronics, se volete approfittare degli ottimi sconti, e scoprire da vicino quali sono i prezzi più bassi, correte subito su questo link.