Ormai l’applicazione di messaggistica WhatsApp è conosciuta ed utilizzata in tutto il mondo e, una delle sue funzionalità è il backup e ripristino automatico delle chat, il quale su Android si serve di Google Drive come supporto cloud dove archiviare in modo sicuro tutti gli archivi.

Gli utenti Android finora si sono goduti il backup illimitato e gratuito per WhatsApp su Drive. Purtroppo per loro e per noi, a breve le cose cambieranno. Ecco i dettagli.

WhatsApp: stop al backup illimitato su Android

Nonostante Google abbia da sempre limitato lo spazio cloud a disposizione per i suoi utenti che non pagano l’abbonamento a Google One, lo spazio di archiviazione cloud allocato ai backup di WhatsApp è stato finora illimitato e gratuito. Purtroppo questo sta per cambiare: WABetaInfo ha rilevato alcune stringhe nel codice dell’app WhatsApp per Android, le quali indicano che Google renderà lo spazio gratuito per i backup WhatsApp limitato.

Più nel dettaglio, sembrerebbe che Google concederà una certa quota destinata al backup WhatsApp gratuitamente ai suoi utenti. Oltre tale quota, lo spazio occupato dai backup WhatsApp contribuiranno al conteggio dello spazio occupato sul proprio account. In questo senso, WhatsApp potrebbe introdurre delle nuove funzionalità che permetteranno agli utenti di gestire e personalizzare i file di backup, anche in modo da risparmiare lo spazio occupato.

La novità non ci coglie così di sorpresa, in un periodo in cui Google ha progressivamente ristretto lo spazio cloud gratuito per i suoi utenti su Drive, rimuovendo alcuni dei vantaggi in termini di archiviazione su Drive anche per i possessori dei suoi Pixel. È giusto considerare che lo spazio occupato dai backup WhatsApp viene già conteggiato su iCloud di Apple. Al momento non ci sono tempistiche per l’introduzione della novità. Questa è in fase di sviluppo, torneremo ad aggiornarvi non appena emergeranno ulteriori novità in questo senso.