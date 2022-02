C’è una brutta notizia quest’anno per tutti i clienti Postepay che hanno una carta di debito attiva. Quest’ultimi saranno soggetti ad un aumento del canone annuo e precisamente saranno colpiti i titolari di Postepay Evolution.

L’applicazione della tassa annunaciata da Poste Italiane è stato un brutto colpo per tutti i titolari di una Postepay Evolution. Perchè quest’ultima sorpresa va a sommarsi a tutti gli aumenti a cui gli italiani sono già soggetti nel 2022: bollette, carburante etc.

In cosa consiste l’aumento dell’abbonamento

La carta di debito Postepay Evolution prevede funzioni da vero e proprio conto corrente bancario. Utile con le sue funzioni smart, fino ad oggi è stata una soluzione economica per chi avesse bisogno di una carta che funga da conto corrente, senza doverne aprire uno in banca.

Con l’applicazione del nuovo costo del canone, tutti i possessori si sono visti una diminuzione dei soldi sul proprio conto. Perché come ben si sa, l’importo del rinnovo del servizio viene scalato direttamente dal conto. Dunque, l’aumento del canone è passato da 10 euro a 13 euro e questa novità non interessa solo i nuovi possessori di Postepay Evolution, ma tutti i titolari della carta.

Cambiano anche i costi di attivazione per i nuovi clienti. Per attivare la Postepay Evolution si paga5 euro per l’emissione della carta e 15 euro per la ricarica. Tutti i prelievi sono gratuiti se effettuati tramite un‘ATM di Poste Italiane, mentre ci sono 2 euro di commissioni se l’operazione è effettuata da altri sportelli bancomat.

A quanto pare, questa decisione è stata presa da Poste Italiane, in seguito all’aumento generale dei costi.