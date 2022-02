Lo scorso 25 gennaio 2022 l’amministratore delegato di Iliad Italia, Benedetto Levi, ha presentato l’arrivo della telefonia fissa in Italia, fibra inclusa. Successivamente ha anche parlato di alcuni temi riguardanti la copertura dell’offerta e altri di attualità come le voci circolate nei giorni scorsi sulle strategie dell’azienda.

L’offerta in Fibra FTTH fino a 5 Gbps di Iliad con il suo omonimo modem proprietario, attualmente disponibile solo su rete Open Fiber. Scopriamo insieme tutte le parole di Levi.

Benedetto Levi di Iliad dice la sua sulla nuova rete fissa

In seguito alla presentazione trasmessa anche in diretta da Iliad, si è tenuta una conferenza stampa a cui ha preso parte lo stesso Amministratore Delegato Benedetto Levi per rispondere ai quesiti. Ecco le sue parole alla domanda sulla scelta di Open Fiber: “Perché non vedevamo l’ora di arrivare sul mercato, eravamo pronti e ce lo chiedevano tantissime persone, per cui abbiamo detto ‘vai, partiamo’ e poi aggiungeremo FiberCop, poi aggiungeremo sempre più copertura di Open Fiber. Eravamo pronti, ci sembrava un peccato non lanciarci“.

L’amministratore Delegato di Iliad Italia ha dunque sottolineato, che anche quando arriverà la copertura su rete FiberCop (TIM) verrà sfruttata solo per la Fibra FTTH. Rispondendo ad altre domande sempre in merito alla copertura e alle tecnologie per la rete fissa, Levi ha specificato che la scelta di vendere solo su reti in Fibra FTTH e quindi di essere “sempre e solo 100% Fibra”, che al momento ha ancora una copertura non capillare in Italia, deriva anche dalla comunicazione ingannevole fatta in passato da altri operatori, che utilizzavano la parola Fibra anche per connessioni non interamente in fibra ottica.

Secondo Levi, quindi, per aumentare la copertura dell’offerta Iliadbox, serve che lo sviluppo della fibra in Italia continui e acceleri ancora, anche grazie come detto ai fondi europei dedicati proprio a questo scopo, a prescindere da eventuali piani relativi alla cosiddetta rete unica.