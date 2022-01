Il prodigo team di Menlo Park cambia ancora le carte in tavola per WhatsApp introducendo una miglioria minore per quel che concerne l’inoltro di contenuti multimediali per foto e video. Sembra che la prossima versione sia destinata a mostrare un nuovo menu interattivo ottimizzato scoperto in anticipo con l’analisi della Beta Android numero 2.22.4.4. Vediamo cosa ha da dimostrare questa nuova versione delle celeberrima applicazione.

WhatsApp: nella versione 2.22.4.4 gli indizi per il nuovo menu condivisione multimedia

Cambiamenti minori ma per certi versi alquanto significativi per gli utenti che approdano nel nuovo universo della condivisione WhatsApp. Foto e video potranno essere inviati come sempre verso contatti privati e gruppi di discussione ma l’interfaccia cambia palesando a schermo nuove componenti più user friendly.

Entrando in dettagli nel merito della questione si scopre che in un futuro non molto lontano vi saranno schede riconoscibili col nome di “Recenti” e “Galleria”. Grazie ai nuovi tab l’invio di file sarà più immediato. In Recenti appariranno tutte le foto, i video e le GIF mentre in Galleria ci sarà spazio per tutto il resto dei file multimediali del device.

Al momento la funzione non è stata ancora implementata ed è in fase di studio ai tester. Come anzidetto si tratta di un’analisi preliminare dalla quale si scopre anche che il selettore è pensato per apparire soltanto nel momento in cui si scatta una foto tramite l’apposita funzione fotocamera WhatsApp.

Non è dato sapere quale sia la tempistica utile per il rilascio al canale pubblico. Cosa di cui vi informeremo non appena vi saranno ulteriori novità ufficiali.