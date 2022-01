È vero che molte persone rimangono in disparte, ma altri hanno segnalato che i veicoli elettrici sono effettivamente divertenti, silenziosi e ragionevolmente high tech. Ci sono molti altri vantaggi per i veicoli elettrici. Pensiamo che non ci sia tempo migliore come il presente, per investire in una scelta di veicoli più efficiente.

A parte solo l’esperienza di guida, che è fondamentale quando si acquista un’auto, ci sono molti vantaggi aggiuntivi che aiutano a risparmiare denaro, aiutare l’ambiente e la nostra economia. Vediamo insieme cinque ragioni per comprarle e cinque ragioni per non farlo.

Cinque ragioni per comprare un’auto elettrica:

Economiche e prestanti – Uno dei primi e principali vantaggi dei veicoli elettrici è che sono molto economici da utilizzare, a differenza delle auto a benzina o diesel. Quindi, dopo i costi di investimento iniziali ci sono costi di gestione associati minimi. Poter fare il pieno alla macchina, comodamente da casa, è certamente un vantaggio ed oggi giorno, grazie anche all’aumento delle energie rinnovabili, il costo dell’elettricità è più sostenibile ed economico. Sicuramente farsi installare una stazione di ricarica a casa, che adatta la potenza della rete domestica a quella prevista per l’autoveicolo, è una scelta più economica e pratica, anche se le colonnine di ricarica sono sempre più diffuse nelle città e strade italiane. Facendo un veloce calcolo e confronto con i veicoli a benzina e gasolio, i costi per 100 Km sono circa: 4,5 euro per veicoli elettrici, 7,4 euro per i veicoli a benzina e 5,4 euro per i veicoli diesel. Il tutto tenendo presente, che in media i veicoli elettrici sono molto prestanti e hanno un’ottima coppia. Poca manutenzione – Le auto elettriche hanno meno parti meccaniche in movimento e quindi un minor consumo dei componenti e un minor rischio di “rimanere a piedi”. Quindi, se vuoi ridurre al minimo i guasti scomodi dell’auto e i costosi lavori di riparazione, forse un’auto elettrica è la soluzione per te. Ecobonus ed esenzioni bollo – Per incoraggiare le persone ad acquistare auto elettriche, il governo offre spesso ecobonus ed altri contributi statali. Inoltre, le auto elettriche sono esentate dal bollo per cinque anni, in tutta l’Italia. Più semplice delle auto ibride – Sebbene sia vero che un ibrido non offre “ansia da autonomia” e di solito un consumo di carburante migliore rispetto alle auto convenzionali, è anche vero che un veicolo ibrido combina due propulsori differenti. Quindi tutti i problemi di manutenzione delle auto a combustione interna si applicano anche a quelle ibride. Il record di manutenzione e rivendita per le auto ibride è stata ottima e non intendiamo dire il contrario, ma i veicoli elettrici sono macchine più semplici. Emissioni ZERO – Oltre alle vostre tasche vi ringrazierà anche l’ambiente. Infatti, le auto elettriche, sono classificate anche come “veicoli a emissioni zero”, ovvero non avendo un motore a combustione interna ed il seguente impianto di scarico, non emettono nessun tipo di gas nocivo.

Cinque ragioni per non comprare un’auto elettrica: