Se non vi piace o non vi trovate bene con Google Maps, c’è sempre Waze. Un’eccellente app di navigazione a sé e ancora in fase di sviluppo attivo. Funziona attraverso il crowdsourcing e chiunque può segnalare incidenti o altri ritardi sulla strada, in modo che il resto di noi possa vedere informazioni in tempo reale. Ciò consente ai conducenti di scegliere percorsi efficienti. È fantastico, motivo per cui Google ha acquistato il servizio.