Vodafone deve intensificare i suoi sforzi nel campo della telefonia mobile per contrastare l’avanzata di Iliad, che ora ha proposto ai suoi clienti anche interessanti tariffe per la Fibra ottica. Il gestore inglese punta ancora sulle sue promozioni legate alla portabilità della rete da altro operatore. I clienti che effettueranno il passaggio da un provider a Vodafone potranno beneficiare di un’occasione rilevante.

Vodafone, la tariffa low cost con 100 Giga per sfidare le tariffe di Iliad

Nel listino del provider inglese, infatti, spicca ancora la promozione Special 100 Giga. Questa tariffa prevede per tutti i clienti un ticket composto da consumi senza limiti per le telefonate, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 100 Giga per la connessione internet, anche con le linee del 4G.

I clienti che decidono di attivare questa promozione saranno chiamati ad un costo mensile pari a 8,99 euro ogni trenta giorni. In maniera contestuale, gli abbonati dovranno aggiungere soltanto un piccolo extra per la sottoscrizione della SIM dal valore di 10 euro.

A differenza delle precedenti occasioni, Vodafone ha anche sorprese aggiuntive per i clienti che attivano la Special 100 Giga. L’operatore prevede infatti una garanzia inedita in termini di prezzi. I nuovi abbonati avranno infatti l’assicurazione di un costo inalterato dell’offerta nel primo semestre, senza la possibilità quindi di rimodulazioni unilaterali.

I clienti che sono interessati a questa ricaricabile possono recarsi presso uno dei numerosi punti vendita ufficiali di Vodafone in Italia. Soltanto gli attuali abbonati di Iliad è confermata la possibilità di procedere con attivazione online dell’offerta.