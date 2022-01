Quando si tratta di tecnologie di ricarica rapida, Samsung è rimasta indietro rispetto alla concorrenza. Mentre aziende come Oppo, Xiaomi e Nubia stanno sperimentando una ricarica da 80 W, 120 W, 165 W e persino 200 W, i device di Samsung lo scorso anno sono arrivate con una ricarica da 25 W, e questo è il limite per i suoi dispositivi di fascia media. Marchi come Realme hanno dimostrato che i dispositivi di fascia media possono raggiungere velocità di ricarica incredibili, ma questo non sembra essere sufficiente per Samsung per far avanzare le sue velocità di ricarica.

Le prime voci sulla serie Galaxy S22 suggerivano che l’azienda si sarebbe attenuta alla lenta ricarica da 25 W. Più recentemente, abbiamo visto voci che verificavano 45 W per il Galaxy S22 Ultra. Secondo la certificazione DEMKO della Danimarca, entrambe le varianti Plus e Ultra avranno una ricarica di 45 W. La ricarica sembra essere qualcosa che varierà in base alla regione.

Galaxy S22: l’evento unpacked si terrà il 9 febbraio

Secondo le fonti, le velocità di ricarica dei modelli Galaxy S22+ SM/S906E/DS, SM-906E, SM-S9060 e S22 Ultra M-S908E/DS, SM-908E, SM-S9080, SC-52C, variano a seconda della zona. Il Galaxy S22, numeri di modello SM-S901E/DS, SM-901E, SM-S9010, SC-51C, SCG13, avrà, tuttavia, solo 25 W di ricarica rapida, indipendentemente da dove lo acquisti. Tuttavia, alcuni moderni smartphone di fascia media, come la serie Redmi Note 11 recentemente annunciata, si caricheranno più velocemente di un flagship che costa quasi tre volte tanto.

Sfortunatamente, il DEMKO danese non fornisce alcuna informazione sulla capacità della batteria di questi telefoni. Indipendentemente da ciò, un recente rapporto ha affermato che il Galaxy S22 avrà una minuscola batteria da 3.700 mAh. Samsung sembra compromettere la capacità della batteria per rendere questo dispositivo più piccolo del suo predecessore.

Il Galaxy S22 sarà, infatti, il device Galaxy più piccolo dai tempi del Galaxy S10e. A causa dell’Exynos 2200 a 4 nm e dei miglioramenti del software, il dispositivo potrebbe avere comunque una durata della batteria ragionevole. Nel frattempo, il Galaxy S22+ sarà dotato di una batteria da 4.500 mAh, che è paragonabile agli attuali device, e l’S22 Ultra avrà 5.000 mAh.

Samsung non ha ancora rilasciato dettagli sui futuri device in arrivo. Tuttavia, ricordiamo che l’evento Galaxy Unpacked è fissato per il 9 febbraio. I tre flagship, così come la serie Galaxy Tab S8, saranno svelati durante l’evento. Il Galaxy S22 Ultra sarà al centro dell’attenzione grazie al suo design simile a Galaxy Note e allo slot S Pen.