Abbiamo assistito a tanti tentativi, da parte delle aziende, di rilasciare tablet iconici. Con l’iPad, Apple è riuscita a lanciare una nuova categoria di device intelligenti solo nel 2010. Come affermato da Steve Jobs, il dispositivo si trovava tra computer e cellulari. Non era uno smartphone enorme, ma piuttosto qualcos’altro. Molte aziende all’epoca prendevano in giro Apple. Tuttavia, la società attualmente guadagna milioni di dollari all’anno dalla sua offerta di iPad ampiamente consolidata.

anche Google ha tentato di entrare nel mercato dei tablet. Il Nexus 7 è stato persino presentato come il primo tablet della serie Nexus. Il Pixel C è stato rilasciato poco dopo. In seguito, la società ha deciso di ritirarsi e ha fatto poco per differenziare Android su tablet da quello che abbiamo su smartphone. Apple ha lavorato duramente per differenziare l’esperienza dell’iPad, lanciando anche una nuova versione di iOS chiamata iPadOS con funzionalità specifiche progettate per schermi di grandi dimensioni.

Google prova a migliorare l’esperienza del suo sistema operativo

Con Android 12L, abbiamo visto la prima prova importante del cambiamento di Google nella strategia per i tablet. Sorprendentemente, la società ha rilasciato un ramo diverso di Android 12 progettato solo per tablet e dispositivi pieghevoli. A prima vista, pensavamo che Google stesse semplicemente gettando le basi per il Pixel NotePad, il primo telefono pieghevole dell’azienda. Tuttavia, la società sembra avere piani più grandi. Secondo nuove informazioni, il gigante della ricerca potrebbe lavorare a qualcosa per il mercato dei tablet.

L’ultimo annuncio di lavoro di Google riflette il crescente interesse dell’azienda nel settore dei tablet. È necessario un Senior Engineering Manager con Android Tablet App Experience, in base alla descrizione del lavoro. Naturalmente, l’elenco non suggerisce il rilascio di un nuovo tablet Google Pixel. Tuttavia, sembra che l’azienda stia finalmente adottando misure per migliorare i tablet Android.