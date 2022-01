Fiat Panda: cambia tutto, un'auto così non l'avete mai vista!

La notizia è ufficiale e a confermarlo vi è lo stesso Olivier François, Amministratore Delegato di Fiat. Tenetevi forte, perché sta per arrivare una Panda tutta nuova nel suo genere! Se prima il divario si fermava a Panda (pratica, sobria, funzionale) e 500 (elegante, smart, classica), ora si aprirà a nuovi orizzonti.

Fiat Panda: grande novità in arrivo!

Nel 2023 si farà strada nel mondo delle vetture una nuova Fiat Panda. Questa sarà un mini SUV di segmento B, ma sulla stessa componentistica sorgerà anche una versione hatchback. A tal proposito le due auto potrebbero avere nomi diversi. Entriamo nei dettagli!

Innanzitutto i nuovi modelli in arrivo saranno anche elettrici, mantenendo però dei costi relativamente bassi. Ciò significa una sola cosa: Fiat punta a concretizzazione la “democratizzazione dei modelli elettrificati”.

Le domande sono moltissime, ma quella che più spicca è: “segmento A” manterrà il nome “Panda”?. Qualora così non fosse, come si chiamerebbe la “segmento B”? Forse “Maxi-Panda”, o forse no. A rispondere ai nostri quesiti vi è Olivier François: “Mi troverò di fronte alla possibilità di trovare un nome tutto nuovo, oppure di farmi ispirare da qualche nome celebre appartenente al passato del marchio. Personalmente, mi oriento di più verso la seconda, perché abbiamo dei modelli che hanno ottenuto un grande successo di vendite. Ciò che in ogni caso conta, e qui assicuro il mio impegno totale, sarà una marcata ‘brand identity’: a prescindere dalla denominazione, dovrà trattarsi di vetture che, anche senza la targhetta del nome o il monogramma del marchio, saranno immediatamente riconoscibili come Fiat”.