Alla fine dello scorso anno il colosso Realme aveva annunciato il nuovo Realme Pad, portato in Italia qualche giorno più tardi. Inizialmente il nuovo dispositivo ha lasciato parecchi dubbi per la discutibile decisione del colosso.

L’azienda aveva infatti inizialmente annunciato che Pad non avrebbe mai ricevuto l’aggiornamento ad Android 12, ma recentemente è tornata sui propri passi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Realme Pad riceverà Android 12, il colosso ha cambiato idea

Realme Pad non possiamo classificarlo un tablet Android rivoluzionario, ma rappresenta una scelta valida nella fascia economica del mercato, soprattutto se trovato ad un prezzo più basso rispetto al listino ufficiale. Fino a qualche giorno fa a renderne non particolarmente consigliato l’acquisto, soprattutto in considerazione del fatto che, in genere, i tablet vengono sostituiti molto meno frequentemente rispetto agli smartphone, era stata la scelta di Realme, foriera di copiose e comprensibili critiche, di non aggiornare Realme Pad ad Android 12.

A quanto pare i molti dubbi sollevati da utenti e addetti ai lavori hanno portato l’effetto sperato, tanto che il produttore cinese ha deciso di ritrattare la propria scelta iniziale: Realme ha appena confermato ai colleghi di Android Authority che, dopotutto, Realme Pad riceverà l’aggiornamento ad Android 12. C’è già anche una finestra temporale di riferimento e la cattiva notizia è che l’attesa non sarà breve: l’update è ora in programma per il Q3 2022.

Un rappresentante di Realme, inoltre, ha confermato un altro dettaglio rilevante: Realme Pad sarà destinatario di un supporto software standard con patch di sicurezza garantite per tre anni. A conferma ulteriore del cambio di idea, dalla relativa pagina FAQ è stato rimosso ogni riferimento al mancato rilascio di aggiornamenti software per Realme Pad.