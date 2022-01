Unieuro è shock: ecco l'elenco di smartphone totalmente gratis, il messaggio gira

Il periodo risulta uno dei più prolifici per acquistare dell’elettronica. Sono tanti infatti i colossi che si stanno occupando di lanciare offerte strepitose verso il pubblico, soprattutto per quanto riguarda gli smartphone e tutto ciò che rientra tra i dispositivi mobili. Unieuro è una delle aziende che pone più attenzione verso questo aspetto, visto che i suoi prezzi sono tra i più bassi in assoluto.

Bisogna però lo stesso tempo stare molto attenti visto che i truffatori ci stanno giocando parecchio su.sarebbero infatti arrivati dei messaggi che preannuncia libero degli sconti pazzeschi e in alcuni casi, come quello del finto messaggio Unieuro, della possibilità di ottenere degli smartphone completamente gratis. Chiaramente non esiste un’ipotesi del genere e, pur essendo molto più bassi della norma i prezzi del celebre colosso italiano, di certo non potrebbe regalare smartphone al pubblico.

Unieuro: ecco la vera descrizione nel sito ufficiale, così potete distinguerlo da quello fake

“Sullo store potrai trovare moltissime offerte sull’elettronica in continuo aggiornamento per venire incontro alle esigenze più disparate: per quanto riguarda l’assortimento possiamo dire di essere uno dei migliori negozi di elettronica online, dove i nostri clienti possono fare shopping in totale sicurezza e comodità.

Una delle categorie più ricche è senza dubbio quella degli smartphone: sullo store di Unieuro è infatti possibile trovare le migliori offerte sui nuovi smartphone, approfittare delle diverse promozioni in corso e aggiudicarsi un nuovo e fiammante smartphone a poco prezzo effettuando l’acquisto direttamente da casa propria. Perfetto complemento agli smartphone sono poi i tablet: su Unieuro.it potrai trovare moltissimi tablet sottocosto e scegliere il modello che meglio può andare a complementare il tuo smartphone.”