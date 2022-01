Coop e Ipercoop riescono a catturare l’attenzione dei tantissimi utenti alla ricerca dell’occasione perfetta per risparmiare al massimo, nel momento in cui volessero acquistare uno smartphone, o un prodotto per la casa, anche ad esempio un elettrodomestico.

I prezzi sono decisamente più bassi del normale, grazie all’accessibilità garantita nei singoli punti vendita sul territorio nazionale, senza portare con sé particolari differenze in relazione al negozio di appartenenza. Secondo quanto annunciato, tranne rari casi, le scorte dovrebbero essere sufficienti per soddisfare tutte le esigenze dei consumatori; ricordiamo che al superamento dei 199 euro di spesa, sarà inoltre possibile richiedere la rateizzazione senza interessi, pagando il dovuto tramite il conto corrente bancario.

Coop e Ipercoop: occasioni con prezzi alla portata di tutti

Coop e Ipercoop, le nuove occasioni del volantino sono veramente incredibili, i migliori prodotti sono in fortissima riduzione, con prezzi ai minimi storici. Il focus dell’azienda è più che altro legato alla fascia bassa della telefonia mobile, ciò sta a significare che la spesa massima che l’utente dovrà sostenere non supererà i 149 euro, previsti per l’acquisto del Galaxy A12.

Questi è uno smartphone commercializzato nel 2021, con alle spalle un discreto processore che garantisce ottime prestazioni, nonché comunque un buon comparto fotografico generale. Le alternative sono decisamente più economiche, e vanno a toccare soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi 9AT, proposto a 99 euro, come anche ZTE Blade A31, il cui prezzo non va oltre i 69 euro. Le offerte sono disponibili sul sito ufficiale.