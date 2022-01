Comet riesce a convincere sempre di più gli utenti a recarsi in negozio per completare gli acquisti, con il lancio di una campagna promozionale di altissimo livello, grazie alla quale i prezzi sono molto più bassi del normale, ed in grado di far risparmiare pressoché tutti.

Il volantino riparte proprio dalle ottime occasioni delle precedenti settimane, mediante il lancio di alcune riduzioni importanti sul valore finale di listino. Tutte le categorie merceologiche sono effettivamente coinvolte, da notare infatti la presenza di smartphone, elettrodomestici, televisori e similari, tutti proposti a prezzi decisamente più bassi del normale. Gli acquisti, come sempre quando parliamo di Comet, possono anche essere effettuati senza muoversi minimamente dal divano di casa, con spedizione gratuita presso il domicilio (solo nel momento in cui l’ordine dovesse superare i 49 euro).

Comet: le migliori offerte del momento

Con il volantino Comet gli utenti si ritrovano a poter scegliere tra un numero incredibilmente elevato di smartphone a prezzi decisamente più bassi del normale, nella maggior parte dei casi appartenenti alla fascia media della telefonia mobile, ovvero tutti in vendita a poco meno di 400 euro. Tra questi spiccano chiaramente alcuni da non perdere di vista, come TCL 20L, Realme GT Master Edition, Realme C21, Realme GT Neo 2, Realme 8 5G, Oppo Find X3 Lite ed anche il vecchio modello della serie Galaxy FE, quale è il Galaxy S20 FE, disponibile a 379 euro.

L’unico accenno ai top di gamma viene rappresentato dall’S21 FE, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 699 euro. Maggiori dettagli, e tutte le cifre, sono disponibili qui.