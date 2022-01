Squid Game: seconda stagione confermata, arrivano i primi spoiler sulla serie!

Ricordate la polemica sorta qualche mese fa per via dei genitori di bambini che, dopo aver guardato la serie tv coreana Squid Game, tentavano di riprodurne i gesti estremi? Ecco, se prima vi era la probabilità della cancellazione di quest’ultima, ora è stata completamente smentita. La seconda stagione è confermata e arriverà su Netflix tra non molto.

Squid Game: allarme SPOILER!

A dare la conferma del suo approdo, è stato Ted Sarandos, il capo della stessa piattaforma di lancio nonché Netflix. Egli ha annunciato: “Ci saranno assolutamente nuovi episodi. L’universo di Squid Game è appena iniziato”. E non finisce qui, perché il creatore Hwang Dong-hyuk ha parlato anche di una probabile terza stagione!

D’altronde, stando alle metriche utilizzate della piattaforma, nei primi 28 giorni dalla sua uscita, il mondo ha guardato Squid Game per circa 1,65 miliardi di ore, mentre nei primi 17 giorni sono stati 111 milioni gli utenti a vederla. La serie tv ha poi ottenuto vari riconoscimenti internazionali, come la nomination agli Screen Actors Guild Awards 2022, la vittoria di tre Golden globe incluso uno per la categoria “best TV drama”, quella ai Critics Choice Awards e una vittoria al Gotham Award nella categoria “serie rivoluzionarie”. Non male no?

Insomma, quando potremo vedere la seconda stagione su Netflix? Questo ancora non si sa. Nell’attesa però rivediamo cosa successe nella season 1. Gi-hun (il giocatore vincitore) rinuncia a prendere un volo per l’America dopo aver scoperto che ci sarà un’altra mortale edizione dei giochi. Cambierà idea nella seconda stagione? Il creatore Hwang Dong-hyuk spoilera: “Gi-Hun torna indietro non solo per vendicarsi, ma pure per smantellare lo Squid Game”.