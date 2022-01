Gli esperti di Km77 hanno testato la nuova Seat Arona e dal loro video si può vedere come è andata. A quanto sembra il crossover di casa Seat ha passato il suo test al primo colpo.

Sono stati introdotti diversi miglioramenti con l’ultimo restyling come per esempio quelli alle sospensioni, che secondo i collaudatori hanno permesso alla Seat Arona di rimbalzare di meno. Questo si traduce in termini di stabilità in un maggior controllo del veicolo alla guida. Sono diversi i tentativi svolti durante il test, ma sicuramente il miglior risultato è quello ottenuto alla velocità di 81 Km/h.

Come sarà la gamma in Italia

Ci saranno quattro allestimenti diversi in Italia per la nuova versione del crossover spagnolo: Reference, Style, Xperience ed FR.

Per poter acquistare la nuova Seat Arona si può accedere anche ad alcune offerte di finanziamento con canoni mensili di 139 euro al mese e quattro anni di garanzia inclusi. Mentre il listino prezzi di questa crossover parte da 19.500 euro e arrivano a 23.550 euro.

Le motorizzazioni della Arona sono il 1.0 3 cilindri turbo a benzina da 95 o 110 CV e il 1.5 EcoTSI 4 cilindri sempre a benzina da 150 CV. Invece, per chi vuole risparmiare qualcosa in più al distributore c’è la versione 1.0 TSI a metano da 90 CV.

Sulla Seat Arona potrete ricaricare il vostro cellulare smartphone anche via wireless. Il crossover dispone dei più moderni sistemi di assistenza alla guida, come:

Frenata automatica di emergenza con riconoscimento dei pedoni;

Cruise Control adattivo;

Monitoraggio traffico in retromarcia;

Vi piacerebbe vedere un test drive svolto dalle nostre camere?