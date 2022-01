Oltre a rilasciare le attesissime seconde stagioni di Space Force (con Steve Carell) e Sweet Magnolias, Netflix sta per presentare nuove serie originali tra cui Inventing Anna di Shondaland.

Per non parlare del fatto che sta per arrivare il sequel del film originale di Netflix del 2019 Tall Girl, che riporta i membri del cast Ava Michelle, Sabrina Carpenter e Griffin Gluck, ed un’altra stagione di Love Is Blind, con nuovi episodi in uscita settimanalmente.

Di seguito, ecco riportati tutti gli show di Netflix che arriveranno a febbraio 2022.

Lista show Netflix febbraio 2022