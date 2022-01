Ci sono tante nuove offerte che riguardano il mondo dell’elettronica soprattutto per quanto concerne i vari colossi. Unieuro è uno di questi e anche durante questa fine del mese di gennaio mette a disposizione del suo pubblico tanti dispositivi a prezzi estremamente bassi.

Per quanto riguarda smartphone, il noto licenziatario permette di avere i prezzi migliori in assoluto, ma bisogna stare attenti. Sarebbe girando infatti una truffa a nome proprio di Unieuro che sembrerebbe voler convincere gli utenti di poter ottenere uno smartphone gratis. Chiaramente non esiste questa eventualità, ma l’obiettivo è solo quello di farvi cliccare sul link che vi condurrà ad un finto sito dell’azienda dove attiverete in consapevolmente degli abbonamenti a pagamento.

Unieuro: questa è la vera descrizione che trovate sul sito ufficiale, così potete distinguerlo da quello fake

In basso potete scorgere la descrizione veritiera che si trova sul sito ufficiale di Unieuro. Il sito fake si differenzia solo perché non la contiene.

Unieuro sta affrontando una nuova avventura, questa volta molto pericoloso. Sarà infatti compito dell’azienda provare a far capire a tutti che c’è una truffa in atto, la quale potrebbe portare via dei soldi dal conto corrente o del credito residuo.

Il nuovo messaggio che si è diffuso sta praticamente dicendo agli utenti alcuni smartphone possono essere ottenuti gratis dal sito ufficiale. Il tutto cliccando su un link che è in realtà un fake. Questo porta ad una pagina praticamente uguale a quella del colosso, mediante la quale però gli utenti finiranno per abbonarsi ad alcuni abbonamenti a pagamento senza neanche saperlo.