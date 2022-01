Unieuro e gli smartphone gratis ogni mese: ecco come averli secondo il messaggio

Riuscire a fidarsi del web risulta davvero semplice quando dei colossi del mondo dell’elettronica lanciano delle grandi offerte sui loro siti e-commerce ufficiali. Unieuro è uno dei più affidabili in assoluto, essendo infatti una catena molto famosa in Italia che esiste da diversi anni. Sono realmente eccezionali gli sconti di questo colosso, il quale sta riuscendo a battere la concorrenza senza problematiche. Allo stesso tempo però qualcuno se ne sarebbe approfittato, mettendo in circolo una vera e propria truffa creata su un sito molto simile a quello di Unieuro.

In poche parole i truffatori farebbero credere agli utenti di poter ricevere gratis uno smartphone in regalo dal sito e-commerce di Unieuro. Chiaramente semplice capire che non c’è nulla di vero in tutto questo, ma qualcuno ci casca cliccando sul link nel testo e quindi riportando degli abbonamenti a pagamento in consapevolmente, i quali si rivarranno sul credito residuo o sulla banca.

Unieuro: questo è il vero messaggio che trovate nel vero sito per distinguerlo da quello fake

Unieuro sta affrontando una nuova avventura, questa volta molto pericoloso. Sarà infatti compito dell’azienda provare a far capire a tutti che c’è una truffa in atto, la quale potrebbe portare via dei soldi dal conto corrente o del credito residuo.

Il nuovo messaggio che si è diffuso sta praticamente dicendo agli utenti alcuni smartphone possono essere ottenuti gratis dal sito ufficiale. Il tutto cliccando su un link che è in realtà un fake. Questo porta ad una pagina praticamente uguale a quella del colosso, mediante la quale però gli utenti finiranno per abbonarsi ad alcuni abbonamenti a pagamento senza neanche saperlo.